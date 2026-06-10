Росіяни вигадали нову схему вбивств українських військових — залучають неповнолітніх дівчат

Росіяни почали активно вербувати неповнолітніх дівчат через Telegram для вбивств українських військових.

Про це розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, від початку 2026 року правоохоронці зафіксували вже 6 таких замовних убивств, організованих через месенджери. Один із таких злочинів вдалося попередити.

Схема працює так: російські куратори знаходять дівчат у Telegram та інших месенджерах, обіцяють легкий заробіток і дистанційно керують усіма їхніми діями. Їм доручають шукати військових через сайти знайомств і запрошувати їх на зустрічі.

Куратори оплачують оренду квартир, алкоголь та інші витрати. Крім того, дівчатам вказують місця «закладок», де вони отримують метадон, яким і труять військових.