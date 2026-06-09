NASA назвало імена астронавтів місії«Артеміда ІІІ»

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) назвало імена чотирьох астронавтів, що візьмуть участь в місії «Артеміда III», яку планують у 2027 році. Астронавти проведуть серію випробувань на навколоземній орбіті, що підготує грунт для «Артеміди IV» — першої запланованої пілотованої місії до південного полюса Місяця у 2028 році.

NASA опублікувало списко команди на своєму сайті. Це:

Командир Ренді Бреснік — пілот винищувачів, американський морський піхотинець, для якого це стане третьою космічною місією.

Пілот, астронавт Європейського космічного агентства, італієць Лука Пармітано — перший європейський астронавт у місячній програмі, льотчик-випробувач, для якого це буде третій політ.

Спеціаліст місії Андре Дуглас — магістер у чотирьох спеціальностях та доктор з системної іненерії, під час служби в Береговій охороні він проводив пошуково-рятувальні операції і боровся з наркотиками. В університеті він займався проєктуванням автономних транспортних засобів, систем дослідження космосу та підводних бойових платформ. Для Дуглас це буде перший космічний політ, раніше він був запасним членом екіпажу місі «Артеміда ІІ».

Спеціаліст місії Френк Рубіо — доктор медицини, що понад 28 років спочатку служив в армії США (льотчиком та лікарем), а потім астронавтом. Для нього це другий політ, у 2023 році Рубіо побив рекорд безперервного перебування на орбіті американського астронавта — 371 день.

Також астронавта Боба Гайнса призначили резервним членом екіпажу. Він — полковник ВПС США зі стажем служби 27 років стажем пілотом-інструктором, пілотом винищувача та пілотом-випробувачем. Гайнс тренуватиметься разом з іншими астронавтами, на випадок, якщо хтось з них не зможе взяти участь в місії.

Під час польоту «Артеміди ІІІ» ракета-носі SLS (Space Launch System) виведе космічний корабель Orion та його екіпаж з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді на низьку навколоземну орбіту. Після перевірки систем космічний корабель вперше продемонструє можливості зближуватись та стикуватись з тестовими версіями однієї або обох американських комерційних систем посадки людини, які розробляють компанії Blue Origin та SpaceX.

Попередня місія «Артеміда»

У ніч на 2 квітня американське космічне агентство NASA запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох, а також Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготуватися до нової висадки на Місяць.

Getty Images / «Бабель»

3 квітня астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» почали шлях до Місяця. Це вперше з 1972 року, коли люди покинули орбіту Землі. 6 квітня астронавти dвійшли до гравітаційної сфери Місяця, а згодом встановили історичний рекорд, віддалившись від Землі на 406 764 км (252 752 милі). Так далеко від планети людина ще ніколи не була.

11 квітня асттронавти успішно приводнились у Тихому океані.