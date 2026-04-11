Екіпаж місії «Артеміда II» успішно повернувся на Землю

Екіпаж місії «Артеміда II», який першим за понад 50 років літав до Місяця, вночі 11 квітня успішно повернувся на Землю.

Про це повідомили в NASA.

Капсула «Оріон» із чотирма астронавтами близько 03:00 за Києвом приводнилася в Тихому океані, біля узбережжя Сан-Дієго. Згодом усіх успішно евакуювали на борт американського десантного корабля «Джон П. Мурта». Далі астронавтів супроводили до медичного відсіку для медичного обстеження.

Так американо-канадська група астронавтів завершила свою майже 10-денну місію навколо Місяця, подолавши рекордні 406 770 км від Землі.