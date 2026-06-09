Норвегія виділяє €109 млн на морські дрони для України

Норвегія цьогоріч виділить 1,2 мільярда крон (приблизно €109 мільйонів) на розробку та закупівлю морських дронів для України.

Про це йдеться в заяві на сайті уряду країни.

Програма, на яку виділила кошти Норвегія з урядової програми Нансена, передбачає постачання дронів як норвезькою, так і українською промисловістю. Морські безпілотники матимуть різні конфігурації та зможуть нести датчики, озброєння або повітряні безпілотники.

У норвезькому уряді зазначили, що ці дрони допоможуть Україні убезпечити експорт зерна та інших товарів через Чорне море.

«Норвезька морська промисловість є світовим лідером. Я радий, що цей досвід також може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій та для захисту від російських атак», — сказав премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере.

Крім того, відповідно до пропозицій уряду норвезький парламент вирішив продовжити військову підтримку України у 2026 році на 70 мільярдів норвезьких крон (приблизно €6,37 мільярда). В уряді додали, що ці кошти розподіляються «в тісному діалозі з Києвом, щоб забезпечити використання їх там, де вони приносять найкращий ефект для України».