Від вибуху в Підмосковʼї міг загинути начальник Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони

За попередньою інформацією, під час вибуху в підмосковній Балашисі вранці 9 червня загинув начальник Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії Дамір Давидов.

Про це пише російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», що публікує нібито витоки від спецслужб РФ. Раніше телеграм-канали писали, що загиблий — генерал-лейтенант.

На початку повномасштабного вторгнення Давидов мав звання полковника і відповідав за постачання ракет і артилерійських боєприпасів.

Якщо інформація про загибель підтвердиться, це буде вже четвертий випадок ліквідації офіцера такого рівня в російському тилу з початку повномасштабної війни.

Evocation

Що відомо про вибух

9 червня в підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль BMW X3 — водій загинув. Свідки кажуть, що вибух стався, коли водій завів авто і почав рух. Його встигли витягти з машини, але незабаром чоловік помер.

Слідчий комітет РФ каже, що вибухнула бомба, вони вже порушили справу. Російські канали пишуть, що вибухівку активували дистанційно.

Вибух стався в мікрорайоні Авіаторів — житловому кварталі Міноборони РФ, де живуть російські військові та їхні родини. Торік на сусідній вулиці підірвали авто із заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу російських Збройних сил Ярославом Москаликом.