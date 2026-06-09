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Росіяни били по Запорізькій області, Сумщині та Дніпропетровщині — є загиблий та постраждалі

Автор:
Вероніка Довганюк
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Російська армія протягом дня била по Запорізькій області, Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок ударів є загиблий та поранені.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

Через удар по Малокатеринівці Запорізької області постраждали двоє людей. Пошкоджений будинок.

По Урожайному на Херсонщині армія РФ вдарила дроном — постраждала жінка.

Від ударів на Дніпропетровщині отримали травми семеро людей, двоє з них — у важкому стані. Пошкоджені багатоповерхівки, будинки та школи.

На Сумщині росіяни атакували дроном — загинув чоловік, його дружина поранена.

  • У ніч на 9 червня російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 166 ударних дронів. Зафіксовані влучання двох ракет і 17 БпЛА на 18 локаціях, у восьми місцях впали уламки.