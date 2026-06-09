Росіяни били по Запорізькій області, Сумщині та Дніпропетровщині — є загиблий та постраждалі

Російська армія протягом дня била по Запорізькій області, Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок ударів є загиблий та поранені.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

Через удар по Малокатеринівці Запорізької області постраждали двоє людей. Пошкоджений будинок.

По Урожайному на Херсонщині армія РФ вдарила дроном — постраждала жінка.

Від ударів на Дніпропетровщині отримали травми семеро людей, двоє з них — у важкому стані. Пошкоджені багатоповерхівки, будинки та школи.

На Сумщині росіяни атакували дроном — загинув чоловік, його дружина поранена.