На Донеччині розширили території, з яких евакуюють родини з дітьми

У Донецькій області розширюють список населених пунктів і вулиць, з яких евакуюють родини з дітьми.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ідеться про евакуацію з окремих вулиць Слов’янська, Краматорська та Біленького. Також у списку — вся територія Привілля та Малотаранівки.
Евакуацію проведуть у супроводі батьків. Також дітей можуть супроводжувати особи, які є їхніми законними представниками. Заходи з евакуації проводитимуть військові адміністрації, поліцейські, рятувальники та соцслужби.
«Людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту до подальшого розміщення в безпечних регіонах», — написали на сторінці ОВА.
- 10 лютого Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт № 12353, який врегульовує порядок обов’язкової евакуації цивільного населення із зон бойових дій. Закон визначає, що рішення про обов’язкову евакуацію цивільних ухвалюватимуть військові адміністрації за поданням військового командування.