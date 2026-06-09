Під Москвою у кварталі для військових вибухнула автівка. Ймовірно, загинув російський генерал-лейтенант

У російському місті Балашиха, що під Москвою, 9 червня вибухнув автомобіль BMW X3 — водій загинув. Росмедіа припускають, що загиблий міг бути російським генерал-лейтенантом.

Про вибух написали пропагандистські росмедіа, телеграм-канали та Слідчий комітет РФ.

Автівка BMW X3 вибухнула рано-вранці у Балашисі, менш ніж за 30 км від російської столиці. Свідки кажуть, що вибух стався, коли водій завів авто та почав рух. Його встигли витягти з машини, але незабаром чоловік помер на місці.

Слідчий комітет РФ каже, що вибухнула бомба, вони вже відкрили справу. Російські канали пишуть, що вибухівку активували дистанційно.

Вибух стався в мікрорайоні Авіаторів — житловому кварталі Міноборони РФ, де живуть російські військові та їхні родини. Торік на сусідній вулиці підірвали авто із заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу російських Збройних сил Ярославом Москаликом.

Особу загиблого офіційно поки не підтверджують. Низка російських телеграм-каналів стверджують, що він мав звання генерал-лейтенанта. Якщо інформація підтвердиться, то це буде вже четвертий випадок ліквідації офіцера такого рівня в російському тилу з початку повномасштабної війни.