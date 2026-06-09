Bloomberg: Кремль дозволив великим компаніям самостійно фінансувати захист своїх об’єктів від атак безпілотників

Росія дозволила великим компаніям самостійно фінансувати захист своїх об’єктів від атак безпілотників на тлі посилення ударів українських дронів по промисловій та енергетичній інфраструктурі РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, Міноборони Росії дозволить підприємствам закуповувати великокаліберні засоби ППО. Водночас контроль над ними залишатиметься за військовими — системами керуватимуть підрозділи резервістів.

До переліку обладнання входять зенітні артилерійські установки, радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та спеціальні кріплення для озброєння.

Як пише Bloomberg, раніше протиповітряна оборона у РФ повністю забезпечувалася державою і не була послугою, яку компанії могли оплачувати самостійно. Однак останнім часом українські безпілотники дедалі частіше атакують російські обʼєкти.

За інформацією агентства, лише минулого місяця дрони атакували вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це призвело до падіння обсягів переробки нафти до найнижчого рівня з жовтня 2009 року та посилило ризики дефіциту пального у РФ.

Джерела Bloomberg також повідомили, що деякі великі промислові компанії вже домовилися з Міністерством оборони РФ про розміщення поблизу своїх підприємств зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир».