У Києві підприємці вийшли на протест через демонтаж МАФів

У Києві підприємці вийшли на протест біля Маріїнського парку через демонтаж МАФів та закликали нардепів підтримати законопроєкт № 15035, який має захистити від знесення МАФів.

Про це пише hromadske.

Підприємці зустрічали автомобілі, що заїжджали до урядового кварталу, та скандували: «Підтримайте законопроєкт 15035», «Не знищуйте бізнес» і «Голосуйте за закон Третьякової».

Організатори акції стверджують, що документ фактично запровадить мораторій на демонтаж кіосків та інших тимчасових споруд на період воєнного стану.

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Учасники протесту наголошують, що малий бізнес забезпечує робочі місця, тому його не варто скорочувати в умовах війни. Вони також заявили, що неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування, однак не змогли вплинути на ситуацію.

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що демонтують лише об’єкти без необхідних дозвільних документів. Нові торговельні місця розподіляють через відкриті аукціони.