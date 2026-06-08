Україна вперше може втратити частину європейської допомоги через Ukraine Facility. Причина в невиконаних реформах

Україна ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу, бо невчасно виконує реформи, які передбачає програма Ukraine Facility. Невиконаними залишаються два етапи, повʼязані з попередніми траншами допомоги, що Україна вже отримала.
Про це на запит «Радіо Свобода» повідмомили в Європейський комісії.
Мова про майже €300 мільйонів у межах четвертого траншу та понад €380 мільйонів у межах п’ятого. Суми, повʼязані із цими траншами, не виплатили.
У четвертому транші невиконаний пункт про збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду. У п’ятому — пункт про ухвалення законодавства про перегляд декларації доброчесності суддів і процедури їхньої перевірки.
Остаточні дедлайни, щоб виконати ці умови, — 30 червня та 29 вересня цього року. У Єврокомісії наголошують: якщо Україна не виконає вимоги вчасно, можуть застосовати процедура остаточного скорочення виплат, яку передбачає регламент Ukraine Facility.
Водночас у Брюсселі підкреслюють, що Ukraine Facility передбачає певну гнучкість через війну, а Україна демонструє значний прогрес у реформах, попри складні обставини.
- Ukraine Facility — це фінансова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку України в період з 2024 по 2027 рік. Її мета — сприяти відновленню, реконструкції, модернізації та інтеграції України до ЄС. Загальний обсяг фінансування становить до €50 мільярдів, з яких €33 мільярди надаються у вигляді пільгових кредитів, а €17 мільярдів — у вигляді грантів.
- Сьомий транш на €2,8 мільярда Україна отримала 8 червня. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Загальний обсяг фінансування за програмою вже перевищив €29,4 мільярда.