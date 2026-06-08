В Угорщині депутати парламенту знизили собі зарплати — одноголосно

Національні збори Угорщини підримали пропозицію скоротити зарплати депутатів і державну підтримку політичних партії. За проголосували 189 депутатів, ніхто не голував проти і не утримався. Десять членів парламенту не голосували.

Про це пише угорське медіа Telex.

Зробити це після перемоги на виборах обіцяв премʼєр Петер Мадяр. За сттарими правилами зарплата депутатів парламену втричі перевищувала середню по країні, а тепер лише в 1,8 раза. Замість 2 182 488 форинтів ($5 300) депутати отримуватимуть 1 309 493 форинти ($3 200).