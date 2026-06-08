Свириденко заявила, що математика залишиться обовʼязковим предметом на НМТ

Прем’єрка України Юлія Свириденко заявила, що математику поки не прибиратимуть із переліку обовʼязкових предметів у національному мультипредметному тесті (НМТ).

Про це вона сказала на конференції «Освіта нової України 2.0» у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів, чи є можливість у наступному році зробити математику предметом на вибір на НМТ, Свириденко відповіла: «Немає можливості таке зробити».

«Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що в нас у наступному році, через рік чи через інший період буде змінена структура», — сказала Свириденко.

Вона додала, що рішенням прибрати математику з обовʼязкових предметів на іспиті держава «може зробити гірше і абітурієнту, і самій собі».

«Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу, для цього треба мати здібності, знання, навички. І математика всі ці підвалини закладає», — заявила Свириденко.