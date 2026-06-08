Єменські хусити оголосили блокаду Червоного моря — для Ізраїлю

Будь-яке ізраїльське судно, що йтиме Червоним морем, хусити вважатимуть військовою ціллю і атакуватимуть. Також вони заявили, що мають право відповідати ескалацією на будь-яку ескалацію в інших конфілктах у регіоні, де залучені Ізраїль, США та Іран: у Палестині (зокрема секторі Гази), Іраку та Лівані.

Про це хусити повідомили у своїх соцмережах.

Підтримуване Іраном єменське угруповання «Ансар Аллах», відоме як хусити, повідомило про блокаду судновплавства в Червоному морі для ізраїльських кораблів.

Що передувало

В ніч проти 8 червня Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — у відповідь на атаку Ізраїлю по ліванськомук Бейруту. В Ізраїлі цю атаку пояснювали відповіддю на удар ліванської проіранської «Хезболли».

За даними ізраїльських військових, усі іранські ракети перехопила ППО або вони впали на відкритій місцевості. У відповідь ізраїльтяни вдарили по кількох цілях на нафтохімічному комплексі в Махшахрі на південному заході Ірану. Зранку Іран продовжив атакувати Ізраїль. Також вночі одну ракету в бік Ізраїлю випустили хусити.