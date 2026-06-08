Єменські хусити оголосили блокаду Червоного моря — для Ізраїлю

Підтримуване Іраном єменське угруповання «Ансар Аллах», відоме як хусити, повідомило про блокаду судновплавства в Червоному морі для ізраїльських кораблів.
Про це хусити повідомили у своїх соцмережах.
Будь-яке ізраїльське судно, що йтиме Червоним морем, хусити вважатимуть військовою ціллю і атакуватимуть. Також вони заявили, що мають право відповідати ескалацією на будь-яку ескалацію в інших конфілктах у регіоні, де залучені Ізраїль, США та Іран: у Палестині (зокрема секторі Гази), Іраку та Лівані.
Що передувало
В ніч проти 8 червня Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — у відповідь на атаку Ізраїлю по ліванськомук Бейруту. В Ізраїлі цю атаку пояснювали відповіддю на удар ліванської проіранської «Хезболли».
За даними ізраїльських військових, усі іранські ракети перехопила ППО або вони впали на відкритій місцевості. У відповідь ізраїльтяни вдарили по кількох цілях на нафтохімічному комплексі в Махшахрі на південному заході Ірану. Зранку Іран продовжив атакувати Ізраїль. Також вночі одну ракету в бік Ізраїлю випустили хусити.
- З кнця 2023 до літа 2025 року хусити встановили блокаду в Червоному морі для всіх суден, повʼязаних з Ізраїлем. Вони пошкодили щонайменше 30 торгових суден, потопили чотири та захопили одне. Через це більшість західних контейнеровозів протягом 2024 року оминали Червоне море і йшли набагато довшим маршрутом навколо Південної Африки в рейсах між Азією та Європою. Це збільшило час доставки, підвищило ціну і тарифи. Після того, як Ізраїль і ХАМАС домовились про перемирʼя в секторі Гази, блокаду зупинили.