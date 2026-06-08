Українські дрони-перехоплювачі навчилися автономно збивати «Шахеди». Як це працює

Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення російських «Шахедів».

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Технологія працює так: оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає одну з них і дає команду атакувати. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

«Автономність — один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста», — наголосив Федоров.