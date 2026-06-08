Опитування: Понад 60% українців підтримують припинення вогню за участі військ країн ЄС на лінії фронту

Більшість українців (61%) підтримують варіант припинення вогню на нинішній лінії фронту за участі європейських військ, які в разі повторного вторгнення мають відбивати напад.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Категорично відкидають цей варіант 33%.

Інший сценарій — із гарантіями у вигляді масштабних постачань зброї (ракети, ППО, літаки, танки тощо) та фінансів — підтримують 53% респондентів, 37% виступають проти.

Варіант, за яким бойові дії припиняються, але Україна не отримує ні гарантій безпеки, ні посиленого постачання грошей і зброї, підтримує 32% опитаних. Проти виступили 61%.

Ще один сценарій — в Україні розміщуються війська країн Європи, але далеко від фронту і вони не братимуть участі в боях, якщо Росія знову нападе, підтримали 42%, проти були 49%.

КМІС

Опитування проводили телефоном з 7 травня по 3 червня 2026 року серед 2 007 респондентів на підконтрольній території України. Похибка для вибірки становить 5,8%.