FT: Після ліквідації лідера Ірану спецслужби РФ тимчасово вимкнули частину системи захисту Путіна

Російські спецслужби тимчасово відключили частину спеціальної системи спостереження, яка забезпечує безпеку Путіна та його найближчого оточення, після вбивства аятоли Алі Хаменеї в Тегерані.

Про це виданню Financial Times повідомили два джерела, обізнаних із ситуацією.

Ця система — окрема від майже 300 тисяч камер, які стежать за жителями Москви. За словами одного зі співрозмовників, її знову ввімкнули лише після того, як інженери ретельно перевірили систему та спробували повністю ізолювати її від інтернету.

До таких дій росіяни вдалися після того, як ізраїльська розвідка отримала величезний обсяг відеозаписів із дорожніх камер Ірану. Це допомогло точно встановити місце та час зустрічі 28 лютого між Хаменеї та його найближчими соратниками — для чого військові використали штучний інтелект, який проаналізував мільйони годин відео з камер. Після цього США та Ізраїль нанесли перший спільний удар з початку війни, в ньому загинув сам Хаменеї та кілька високопосадовців силових структур.

Офіційно Росія не відповіла на прохання журналістів прокоментувати вжиті заходи безпеки, але раніше очільник ФСБ Олександр Бортніков попереджав регіональних керівників служб безпеки, що «нещодавнє усунення високопосадовців Ірану альянсом США та Ізраїлю є чітким попереджувальним знаком».

Один незалежний український хакер повідомив виданню FT, що камери в Москві, і навіть навколо Кремля, «досі працюють і регулярно зазнають хакерських атак». Він відмовився відповідати на запитання, чи має Україна можливості для їхнього масштабного аналізу.