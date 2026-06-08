Українські військові вдарили по нафтобазах в окупованому Криму та пункту управління ФСБ у Росії

Українські військові вдарили по нафтобазах в окупованому Криму та пункту управління ФСБ у Бєлгородській області.

Про це повідомили у Генштабі.

Зокрема, наші підрозділи поцілили у нафтобазу «Семиколодезянська» у селищі Єди-Кую в Криму, на території сталася пожежа. Також був атакований склад боєприпасів на Донеччині.

Нафтобаза «Семиколодезянська» — один з найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині півострова. Обʼєкт використовують для запасів пального на потреби армії РФ.

Також українські військові вдарили по Феодосійській нафтобазі, яка перевантажує до 10—12 млн тонн нафтопродуктів на рік. Крім того, Україна била по місцях дислокації російських військових у районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області.

Також російські телеграм-канали повідомляють про пів сотні вибухів після нічної атаки безпілотників у Новоросійську. Там спалахнула нафтобаза «Грушова» — найбільше нафтосховище Кавказу. Генштаб України поки не коментував цю атаку.