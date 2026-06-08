Росіяни атакували Україну 155 дронами. Скільки збила ППО

Росіяни атакували Україну 155 дронами, відомо про наслідки атак в Одесі, Конотопі та Харкові.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 8 червня росіяни атакували Україну дронами типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із Росії та тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 124 цілі на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих на шести локаціях.

Зокрема, від російських атак в Одесі постраждали троє людей, які чекали транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями.

У Харкові росіяни вдарили по хабу «Укрпошти» вночі — будівля частково знищена, про постраждалих не повідомляли. Виникла пожежа на площі 1 000 м².

На Сумщині вранці армія РФ атакувала житлові будинки у Конотопі. У одній з пʼятиповерхівок поранені троє, вони вже в лікарні. Під завалами шукають іще щонайменше одну людину.