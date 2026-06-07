ССО вночі атакували нафтобазу та термінал у Криму

Сили спеціальних операцій в ніч проти 7 червня атакували нафтобазу та термінал у Криму.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Зокрема, під удар потрапила нафтобаза «Семиколодезянська» у селищі Єди-Кую (росіяни називають його Леніно). Російські війська використовують її для зберігання та перевалки пального.

На цій нафтобазі розташовані 9 резервуарів ємністю від 700 до 3 000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ РФ.

Також ССО вдарили по морському нафтовому терміналу у Феодосії. На об’єкті розташовані 7 резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів. На цьому терміналі нафту і паливо переносять із залізничних цистерн на кораблі. Росіяни використовують його, щоб постачати пальне в Крим і мати запаси на випадок надзвичайних ситуацій.