Росіяни били по Запорізькій області, Херсонщині та Дніпропетровщині — є постраждалі

Російська армія протягом дня била по Запорізькій області, Херсонщині та Дніпропетровщині — є постраждалі, пошкоджені будівлі та автівки.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілу.

У Запоріжжі росіяни вдарили в дах супермаркету — постраждали троє людей (серед них — тато і його 10-річний син). Також спалахнула квартира в будинку навпроти. Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків.

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У Херсоні, Комишанах та Білозерці на Херсонщині постраждало семеро людей. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки та автівки.

На Дніпропетровщині постраждало шестеро людей. Також пошкоджено будинки, автівки та підприємство.