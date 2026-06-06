З Польщі в Україну намагалися незаконно завести 120 шкурок песця вартістю 400 000 грн — вантаж вилучили

На Львівщині в пункті пропуску «Грушів» прикордонники та митники затримали автобус, який намагався завезти в Україну 120 шкурок песця.

Про це повідомив 7 прикордонний Карпатський загін.

Незадекларований товар везли в багажному відділенні рейсового автобуса, який прямував із Варшави. Вартість вилученого хутра становить приблизно 400 тисяч гривень.

Як пояснив 65-річний водій автобуса, шкурки він отримав у Польщі як передачу і мав доставити їх до Івано-Франківська.

Прикордонники вилучили вантаж і передали на склад митниці.