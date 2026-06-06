Водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримали. Він під конвоєм

Правоохоронці затримали водія Mercedes, який 5 червня вʼїхав у підземний перехід у Соломʼянському районі Києва, внаслідок чого загинули четверо людей. Після аварії він потрапив до лікарні.

Про це повідомила поліція Києва.

Зараз чоловік перебуває під конвоєм. Правоохоронці розслідують справу про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Вирішують питання щодо повідомлення про підозру водію.

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Увечері 5 червня 49-річний водій на великій швидкості влетів у підземний перехід. Унаслідок ДТП загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка і двоє поліцейських. Ще троє людей зазнали травм — їх госпіталізували.

В Офісі генпрокурора розповідали, що водій уже не вперше перевищує швидкість і був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. У патрульній поліції уточнили, що чоловік 39 разів порушував ПДР, 18 з них — протягом минулого року. Більшість порушень стосувалася перевищення швидкості, за які станом на зараз передбачено покарання у вигляді штрафу 340 грн.