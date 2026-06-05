Науковці вперше розробили вакцину за допомогою штучного інтелекту. Вона має боротися з усіма видами коронавірусу

Вчені з Кембриджського університету заявили про створення нового типу вакцини, ключовий компонент якої повністю розробив штучний інтелект. Препарат уже пройшов перші випробування на людях і потенційно може захищати від усіх коронавірусів, включно з варіантами COVID-19 та вірусами, що нині циркулюють серед тварин і можуть спричинити майбутні пандемії.

Про це повідомляє BBC.

Дослідники використали генетичні дані різних коронавірусів, зібрані програмами моніторингу нових вірусних загроз. Штучний інтелект проаналізував ці дані та створив так званий суперантиген — компонент вакцини, який навчає імунну систему розпізнавати цілу групу вірусів, навіть якщо вони мутують.

У першому етапі клінічних випробувань взяли участь 39 добровольців. На людях перевіряли безпечність препарату. Наразі триває друге дослідження за участю близько 200 людей — воно має показати, наскільки ефективно вакцина формує імунну відповідь.

За словами керівника дослідження, професора Джонатана Гіні, нова технологія може допомогти людству підготуватися не лише до нинішніх вірусів, а й до майбутніх спалахів інфекцій.

Окрім універсальної вакцини проти коронавірусів, команда вже працює над аналогічними препаратами проти сезонного грипу, пташиного грипу H5N1 та вірусних геморагічних лихоманок, зокрема Еболи.