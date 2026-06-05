Джерела «Бабеля»: зняли з посади комбрига 28 ОМБр, яка працює на Костянтинівському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив з посади полковника Анатолія Куликовського — командира 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Інформацію про це «Бабелю» незалежно один від одного підтвердили (на умовах анонімності) два офіцери ЗСУ, які працюють у різних ланках вертикалі управління — обидва були ознайомлені з відповідним наказом.

З офіційного каналу «СИРСЬКИЙ» відомо, що головнокомандувач ЗСУ відвідував Костянтинівський напрямок не пізніше ніж 30 травня. Судячи з офіційного відео, він перебував на командному пункті 11 армійського корпусу, який очолює бригадний генерал Олексій Майстренко.

28 ОМБр виконує бойові завдання на Костянтинівському напрямку: вона утримує ділянки оборони зі сторони Часового Яру, Торецька і траси на Покровськ (автошлях Н-32). Як розповідають джерела «Бабеля», командира бригади звільнили тому, що бригада та її «суміжники» не втримали одну з ділянок — що призвело до зміни оперативної ситуації на всьому напрямку. До «завершення кадрових процедур» комбриг продовжує виконувати свої обовʼязки.

Наступ на Костянтинівку. Лінія фронту на 5 червня 2026 року. «Бабель»

Зараз російські війська наступають на Костянтинівку. Взимку вони штурмували місто з південного сходу, вздовж річки Наумиха, але невдало. Навесні вони змінили підхід. Замість прямого штурму росіяни почали заходити з флангів — через села Бересток і Ступочки. Ці населені пункти розташовані на височинах, що більш ніж на 100 метрів вищі за Костянтинівку.