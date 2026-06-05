Україна спрощує механізм вʼїзду для молоді, яка хоче повернутися з тимчасово окупованих територій

Уряд спрощує механізм вʼїзду в Україну з тимчасово окупованих територій або з Росії для молоді, яка народилася після 24 серпня 1991 року.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Цей проєкт є експериментальним і діятиме рік. Молодь зможе оформити посвідчення особи, яке необхідне для повернення в Україну, через визначені дипустанови за кордоном.

Документ можна буде оформити через дані з Держреєстру, а якщо інформація в ньому відсутня — буде достатньо підтвердження від близьких родичів, зокрема й через відеозвʼязок.

«Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну», — додала Свириденко.

За кордоном ця послуга буде безкоштовною, її можна буде оформити в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах, які визначила Україна. Якщо дитині менше ніж 16 років, то потрібно, щоб заявку подали батьки або законні представники.