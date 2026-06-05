Чинна суддя — голова Полтавського райсуду — отримала 15 років увʼязнення через роботу на ФСБ

Чинна суддя — голова Полтавського райсуду — під час окупації Бердянська працювала на ФСБ. Вона отримала 15 років увʼязнення за держзраду.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, на початку війни фігурантка працювала суддею міськрайонного суду в Бердянську. Під час окупації вона вийшла на ФСБ та передавала росіянам інформацію про рух трьох військових «Азову» з Маріуполя до Мангуша.

Окрім того, вона рекомендувала російському куратору, кого призначати на посади, й агітувала колег підтримувати режим і співпрацювати з росіянами.

Влітку 2022 року, як стверджують у СБУ, фігурантка виїхала з Бердянська та влаштувалася до Полтавського райсуду. Її затримали у квітні 2023 року на робочому місці.