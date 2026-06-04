Дослідження: Європа виділила Україні майже €1,6 мільярда на дрони за чотири місяці

Європейські країни за перші чотири місяці 2026 року спрямували близько €1,6 мільярда на безпілотники для українських військових.

Про це йдеться в дослідженні Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel).

Помітне зростання допомоги зафіксували у березні та квітні. Німеччина та Норвегія виділили на закупівлю дронів приблизно по €500 мільйонів кожна, а Нідерланди — близько €250 мільйонів.

Велика Британія оголосила про передачу щонайменше 120 тисяч безпілотників, що стало найбільшою одноразовою поставкою дронів Україні від початку повномасштабної війни.

За словами керівника проєкту Крістофа Требеша, підтримка поступово перетворюється на двосторонню співпрацю: Європа надає кошти, а натомість отримує доступ до українських технологій та бойового досвіду у сфері безпілотників.

У 2022 році допомога на безпілотники становила €400 мільйонів, у 2024 році — €1 мільярд, у 2025-му — €1,2 мільярда. Лише за січень — квітень 2026 року ця сума вже досягла приблизно €1,6 мільярда.

Водночас найбільший пакет фінансової допомоги за цей період надійшов не з Європи. Японія виділила €1,1 мільярда в межах другого траншу в рамках механізму ERA, який фінансується коштом заморожених російських активів.