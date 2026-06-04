Німеччина не пройшла до Радбезу ООН. У МЗС країни заявили, що це може бути повʼязано з підтримкою України

Під час голосування Німеччину не обрали одним з непостійних членів Ради Безпеки ООН. Міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль заявив, що це може бути повʼязано з підтримкою України та Ізраїлю.

Про це пише ВВС.

За його міністра, Росія не хотіла б, щоб у Раді Безпеки ООН була країна, яка підтримує Україну. Ще він припустив, що однією з причин могло стати те, що Німеччина пізно приєдналась до виборчої кампанії.

Німеччина отримала 104 голоси, Португалія — 134, а Австрія — 131. Таким чином, країна не посіла жодне з двох місць, які були відведені для країн Західної Європи.

Непостійними членами Радбезу були обрані Киргизстан, Зімбабве, Тринідад і Тобаго. До складу також входять пʼять постійних членів Ради Безпеки ООН: Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США.