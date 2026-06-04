Мінус «Світляк». Українські дрони атакували прикордонний сторожовий корабель росіян у Криму

Сили безпілотних систем ЗСУ вночі 4 березня вдарили по прикордонному сторожовому кораблю «Світляк» та низці інших військових цілей росіян на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Атакований російський корабель завдовжки майже 50 метрів призначений для контролю та захисту портів і суден, створення тактичного рубежу протиповітряної та протичовнової оборони.

Корабель озброєний 16 комплектами ПЗРК «Ігла», артустановкою АК-176, кулеметними установками та шестиствольними зенітними автоматами.

Також серед цілей українських дронів цієї ночі були зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» на Херсонщині; радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н та локомотиви у Криму; трансформатори та цистерни з пально-мастильними матеріалами на Донеччині.