Росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 293 БпЛА. На Київщині постраждав чоловік

Російська армія в ніч проти 4 червня атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 293 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 264 дрони.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ракета і 24 БпЛА влучили в 11 місцях, ще на 12 локаціях впали уламки.

Зокрема, у Бориспільському районі на Київщині постраждав чоловік і спалахнула пожежа.

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Також росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині — спалахнули багатоповерхівка та автівки.

На Одещині через удари БпЛА спалахнула пожежа, її ліквідували. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.