11 країн закликали ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам

Уряди 11 європейських країн звернулися до Європейської комісії із закликом посилити візові обмеження для громадян Росії та переглянути правила видачі шенгенських віз.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на лист до Єврокомісії.

Документ підписали представники Польщі, Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Ісландії. Вони наголошують, що росіяни не можуть їздити до ЄС на відпочинок на тлі війни РФ проти України.

За даними авторів звернення, лише у 2025 році громадяни Росії отримали щонайменше 477,8 тисячі туристичних шенгенських віз. Найбільше віз громадянам РФ видають Франція, Італія, Іспанія та Греція.

Міністри закликають Єврокомісію внести зміни до Візового кодексу ЄС та запровадити додаткові обов’язкові обмеження для росіян. Також вони пропонують поширити обмеження на видачу багаторазових віз на всіх росіян незалежно від країни проживання.