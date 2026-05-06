Euractiv: У 2025 році ЄС видав росіянам на 10% більше шенгенських віз, ніж за рік до цього

Європейські країни у 2025 році видали росіянам на 10,2% більше шенгенських віз, ніж у 2024 році. Лідирує Франція.

Про це повідомив портал Euractiv з посиланням на внутрішні документи.

З 670 000 заяв, які подали громадяни РФ для отримання шенгенських віз, європейські країни схвалили понад 620 000. З них 477 000 — туристичні візи. Також росіяни подавали заяви за категоріями: візити до родини та друзів і робочі поїздки.

Найбільше громадяни Росії обирали Францію, Італію та Іспанію — на них припало майже 75% усіх заявок. Окрім того, у Парижі у 2025 році на 23% зросла кількість виданих віз для росіян у порівнянні з 2024 роком.

У 2025 році звіт з цими даними, який поширили всередині ЄС, привів до напруженості між європейськими столицями. Деякі країни різко виступили проти появи таких даних у внутрішньому звіті. Особливо незадоволена була, зокрема, Франція.

Конфлікт загострився на початку цього року, коли дипломати помітили, що дані про російські візи повністю зникли з останнього звіту. Після того як це питання підняли вісім країн-членів ЄС, у травні дані повернули — їх опублікували в окремому технічному документі.