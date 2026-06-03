В Албанії тисячі людей вийшли на мітинг проти курорту, пов’язаного із зятем Трампа Кушнером

У столиці Албанії Тирані тисячі людей вийшли на протест проти будівництва масштабного курортного комплексу Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Акція відбулася біля офісу прем’єр-міністра Албанії Еді Рами. Учасники протесту тримали плакати з написами «Нація не продається» та «Не хочу Албанію як Дубай», а також надувних фламінго — як символ захисту місцевої природи.

Курорт вартістю €1,4 мільярда планують збудувати на острові та прилеглій ділянці узбережжя поруч із природоохоронною територією Вйоса-Нарта. У цьому районі мешкають фламінго, тюлені та морські черепахи.

Екологи попереджають, що забудова може знищити сотні гектарів незайманого узбережжя та суттєво змінити природний ландшафт регіону. Водночас забудовники запевняють, що реалізовуватимуть проєкт із дотриманням екологічних стандартів.

Проєкт створить нове туристичне місто приблизно на 10 тисяч номерів. Будівництвом займається компанія Sazan Real Estate Development LLC разом з інвестиційною фірмою Affinity Partners, яка належить Кушнеру.