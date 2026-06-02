Фінляндія конфіскувала майже €4 млн російських активів за позовом «Нафтогазу»

Фінляндія цьогоріч конфіскувала €3,7 мільйона з російських активів для виплати компенсації українській енергетичній компанії «Нафтогаз» за знищення її майна.
Про це повідомляє фінське медіа Yle.
Раніше у Фінляндії переважно арештовували нерухомість, що належала Росії, але цьогорічні арешти стосувалися саме грошей.
Ці арештовані €3,7 мільйона надійшли з нині недіючої програми прикордонного співробітництва ЄС, яку спільно реалізовували Фінляндія та Росія. Ця сума була внеском РФ.
Програму призупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але російські кошти залишилися у Фінляндії.
- Загалом з 2024 року Національна служба примусового виконання Фінляндії конфіскувала російських активів на суму понад €40 мільйонів.