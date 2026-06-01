Представники Мінфіну РФ та Центрального банку попередили Путіна про загрозу дефіциту бюджету через війну

У Мінфіні та Центробанку РФ попередили Путіна, що нинішні витрати на війну в Україні можуть призвести до дефіциту бюджету.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, посадовці фінансового блоку пропонують скоротити оборонні витрати. Водночас частина керівництва і наближені до Кремля посадовці виступають проти скорочень військового бюджету, бо оборонні замовлення підтримують економіку через держконтракти.

Як пише Bloomberg, російське Міноборони також просить про додаткове фінансування. За оцінками співрозмовників агентства, цього року відомству можуть знадобитися додаткові $36 мільярдів.

За перші чотири місяці 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ зріс до $82,6 млрд, або до 2,5% ВВП. Це приблизно на 50% більше від показника, закладеного на весь рік.

Водночас Міністерство економіки РФ погіршило прогноз зростання економіки на 2026 рік із 1,3% до 0,4%. Офіційна статистика також показала скорочення економіки в І кварталі — вперше за останні три роки.

Під час підготовки бюджету російська влада розраховувала, що в другій половині 2026 року військові витрати можна буде скоротити, якщо війна завершиться. Однак так не сталося, тому Путін доручив спершу знайти варіанти скорочень в інших секторах бюджету, а відтак уже зменшувати витрати на війну.