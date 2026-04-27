SIPRI: Витрати України на оборону стали сьомими за величиною в світі і найбільшими відносно ВВП

Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) опублікував бюлетень про тренди у світових військових витратах за 2025 рік. Україна посіла сьому сходинку в світі за витратами на військові потреби і обігнала Саудівську Аравію. У 2025 році витрати України зросли приблизно на 20% (а якщо порівнювати з 2016 роком — на 1 501%) — до $84,1 мільярда або 40% ВВП. Це найбільші військові витрати в історії незалежної України і найбільші витрати в світі стосовно ВВП (на другому місці з 8,8% — Алжир).

Перша десятка країн світу за витратами на оборонну стосовно ВВП.

Перші місця за витратами в списку посідають США ($954 млрд), Китай ($336 млрд), Росія ($190 млрд), Німеччина ($114 млрд), Індія ($92,1 млрд), Велика Британія ($89 млрд).

Витрати Росії на війну минулого року зросли на 5,9%, а порівняно з 2016 роком — на 96%.

Загальні світові витрати на воєнну сферу зросли на 2,9% і сягнули $2,887 трильйона — вони ростуть вже 11 років поспіль. Це найбільша сума, яку коли-небудь фіксували в дослідженнях SIPRI. Сукупні витрати держав-членів НАТО сягнули $1 582 мільярда — 55% від світових.

За рік витрати зросли в усіх регіонах світу, окрім Америки. Головним драйвером стала Європа (включно з Україною та РФ). Тут витрати зросли на 14% — до $864 мільярдів.