Росіяни били по Дніпропетровщині та Херсонщині — є загиблі та постраждалі

Російська армія протягом дня била по Дніпропетровщині та Херсонській області. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
На Дніпропетровщині через удари загинула людина, ще девʼятеро отримали травми. Пошкоджено багатоповерхівки, автівки, школу, адмінбудівлю та АЗС.
Протягом дня в Комишанах на Херсонщині внаслідок атак постраждали пʼятеро людей. Також стало відомо, що через нічний обстріл поранено трьох поліцейських.
На Рівненщині рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула вранці через удар дрона.
- Російські війська вдень 31 травня завдали удару по Дніпру, зокрема по відділенню «Нової пошти» № 1.