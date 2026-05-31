Росіяни вдарили по «Новій пошті» у Дніпрі — відділення згоріло вщент

Російські війська вдень 31 травня завдали удару по Дніпру. Під ударом опинилося відділення «Нової пошти» № 1.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Співробітники внаслідок удару не постраждали.

У компанії повідомили, що ввели резервні схеми та перебудували логістику, тож затримок доставки не має бути. Клієнтам пообіцяли компенсувати оголошену вартість знищених відправлень.

На місці влучання працюють фахівці ДСНС і поліція.