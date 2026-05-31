Росіяни вночі запустили по Україні 229 дронів. На Чернігівщині загинув чоловік

У ніч проти 31 травня російські війська випустили для удару по Україні 229 дронів різних типів. ППО вдалося знешкодити 212 з них.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ще 14 безпілотників влучили в 11 місцях, на пʼяти локаціях впали уламки.

Зокрема, через нічний обстріл Чернігівщини загинув 58-річний чоловік. Російський дрон влучив в одне з підприємств у Корюківському районі — згоріли сім вантажівок.

На Дніпропетровщині від ударів постраждали двоє жителів Нікопольського району — чоловіки 30 і 48 років. Пошкоджені будинки, дитсадок, медичний кабінет.

На Сумщині ворог бив по двох громадах — Краснопільській і Шосткинській. Там поранені двоє чоловіків, знищений приватний будинок, побиті автівки, заклади освіти, автостанція і підприємство.

Також у Конотопському районі через атаки зранку немає світла і води. Мер Конотопу Артем Семеніхін повідомив, що у водоканалі запустили резервні генератори та працюють над відновленням.