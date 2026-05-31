Естонія стала третьою країною в Європі, яка дозволила рух самокерованих Tesla

Естонія стала третьою країною в Європі, яка дозволила рух автівок Tesla з системами автопілота. Раніше це також дозволили у Нідерландах та Литві.

Про це пише естонське видання ERR.

При цьому Естонія не змінювала законодавства, бо за кермом автівки все одно буде водій, який відповідальний за транспорт і керуватиме автопілотом. Уже протягом наступних кількох місяців естонські водії Tesla зможуть встановити оновлення для автопілота.

Наразі в країні зареєстровано понад 2 000 автівок Tesla. У квітні 2026 року першою країною Європи, яка офіційно дозволила використовувати автопілот від Tesla, стали Нідерланди. Цю систему допомоги досліджували та тестували протягом півтора року.