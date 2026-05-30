Медіа: Після інциденту з російським дроном Італія відправляє в Румунію солдатів і винищувачі — вони навчатимуть захищати небо

Італія відправить приблизно 100 солдатів і кілька винищувачів в Румунію, щоб навчати її війська збивати російські дрони.

Про це пише італійське медіа La Repubblica з посиланням на джерела в італійській владі.

Операція розпочнеться 15 червня і проходитиме на авіабазі Михайла Когелнічану в прибережному місті Констанца. Це запланована місія (хоча про неї публічно не оголошували) — солдати все одно мали прибути до Румунії, але її пришвидшили після падіння російського дрона в румунському місті Галац у ніч проти 29 травня.

Місія триватиме приблизно місяць і відрізнятиметься від звичайних місій Італії в рамках навчань НАТО. Італія швидко зреагувала на інцидент. Міністр оборони через кілька годин написав у соціальних мережах, що він разом з румунським народом, і надіслав своєму румунському колезі повідомлення про підтримку. Премʼєрка Джорджія Мелоні також заявила, що це був напад на союзника та члена Європейського Союзу , і сказала, що вона разом з румунським народом.

Інцидент у Галаці

У ніч проти 29 травня російський дрон «Герань-2» влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац. Постраждали двоє людей — вони отримали опіки. Президент Нікушор Дан зразу заявив, що за це відповідальна Росія, розкритикував румунських політиків і коментаторів, які намагалися виправдати РФ, закрив Генеральне консульство Росії в Констанці та оголосив консула персоною нон ґрата.

Також президент Румунії заявив, що дрон змінив траєкторію, бо його кінетично збили в Україні, коли він пролітав над містом Рені, проте повторив, що відповідальність за це несе Росія.

Президент Володимир Зеленський поговорив зі своїм румунським колегою і заявив, що вони домовились: Україна підтримає Румунію в захисті неба. Команди обох країн (військові та фахівці) працюватимуть над цим.