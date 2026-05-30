Українські військові вдарили по російській нафтобазі «Армавір» за 500 км від кордону

Українські військові вдарили по нафтобазі «Армавір» у Краснодарському краї РФ за 500 км від кордону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Напередодні місцева влада Арваміру повідомляла про пожежу на території нафтобази «Південна нафтова компанія».

Загалом, за даними російського Міноборони, російська ППО за ніч збила 127 безпілотників над 11 областями — Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.