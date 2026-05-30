Зеленський підписав укази, якими Україна узгодила свої санкції з 20-м пакетом обмежень ЄС проти РФ

Президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими Україна узгодила санкції із 20-м пакетом обмежень ЄС проти РФ.

Про це йдеться в документах № 447/2026 та № 448/2026 на сайті Офісу президента.

Санкції охоплюють 120 людей та компаній. До списку увійшли керівники російських військових підприємств, військові та колаборанти, які співпрацюють з РФ на окупованих територіях України.

Зокрема, обмеження запровадили проти виробників систем радіоелектронної боротьби, програмного забезпечення та компонентів для безпілотників. Серед них — компанії «Атлант Аеро» та «Ірз-Зв’язок».

Під санкції потрапили й окремі російські посадовці та публічні особи, зокрема прокурорка Людмила Баландіна, суддя Дмитро Гордєєв та телеведуча й пропагандистка Марія Сіттель.

Крім того, Україна ввела санкції проти 19 громадян Ірану, 7 громадян Судану та 11 іранських компаній, які пов’язують із виробництвом балістичних ракет і безпілотників. Також обмеження застосували проти компаній з ОАЕ, які постачають обладнання та запчастини, а також проти білоруського експортера нафти.