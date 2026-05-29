Українські військові викрили канал російської контрабанди зброї та БпЛA

Українські спецслужби ліквідували канал російської контрабанди через Чорне море. Операцію проводили понад рік співробітники ГУР, СБУ та ВМС України.

Про це повідомили у ГУР.

Слідчі встановили, що учасники схеми перевозили контрабанду через Чорне море з Абхазії до РФ на цивільних човнах та інших плавзасобах. Серед вантажів були великі партії сигарет, а також російські безпілотники й інша зброя.

Правоохоронці затримали учасників групи під час спроби незаконно переправити людину через державний кордон та перевезти нову партію контрабанди.

Під час обшуків в Одеській і Чернівецькій областях вилучили 1 800 коробок із сигаретами, документи та телефони, перероблену автоматичну зброю та російський безпілотник із бойовою частиною, захований серед контрабанди.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.