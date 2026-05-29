Новини

Фільм «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Еммі» у жанрі документалістики

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова і Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» виграв премію «Еммі» в номінації «Найкраща режисерська робота».

Про це йдеться на сайті премії.

Загалом стрічка була представлена у шести номінаціях:

  • найкращий документальний фільм;
  • найкращий документальний фільм про сучасні події;
  • найкращий сценарій;
  • найкраща режисерська робота;
  • найкраща операторська робота;
  • найкращий монтаж.

Перемогу в номінації «Найкращий документальний фільм» отримала робота про колишню премʼєрку Нової Зеландії Джастінду Арден Prime Minister («Премʼєр-міністерка»).

Мстислав Чернов не був присутній на церемонії. Нагороду забрали Алекс Бабенко та продюсерка стрічки Мішель Мізнер.

  • Фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про двох українських військових, які повинні подолати 2 000 метрів укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село. У стрічці Андріївка постає зруйнованим містом, оточеним мінними полями.
  • Україна представила фільм «2000 метрів до Андріївки» на світовій кінопремії «Оскар».