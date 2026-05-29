Фільм «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Еммі» у жанрі документалістики

Документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова і Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» виграв премію «Еммі» в номінації «Найкраща режисерська робота».
Про це йдеться на сайті премії.
Загалом стрічка була представлена у шести номінаціях:
- найкращий документальний фільм;
- найкращий документальний фільм про сучасні події;
- найкращий сценарій;
- найкраща режисерська робота;
- найкраща операторська робота;
- найкращий монтаж.
Перемогу в номінації «Найкращий документальний фільм» отримала робота про колишню премʼєрку Нової Зеландії Джастінду Арден Prime Minister («Премʼєр-міністерка»).
Мстислав Чернов не був присутній на церемонії. Нагороду забрали Алекс Бабенко та продюсерка стрічки Мішель Мізнер.
- Фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про двох українських військових, які повинні подолати 2 000 метрів укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село. У стрічці Андріївка постає зруйнованим містом, оточеним мінними полями.
- Україна представила фільм «2000 метрів до Андріївки» на світовій кінопремії «Оскар».