Україну на премії «Оскар» представить фільм «2000 метрів до Андріївки»

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на 98-й премії «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Про це повідомив Український оскарівський комітет.

Фільм розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом Донецької області у вересні 2023 року. Зокрема, він висвітлює роботу взводу українських військових 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, які мають подолати укріплений ліс для деокупації Андріївки.

Це спільна робота оскароносного режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова і фотографа Associated Press Алекса Бабенка.

В Оскарівському комітеті зазначили, що цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, «адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя».

«Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює в реальність російсько-української війни крізь людський досвід — крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності», — описують стрічку в комітеті.

Світова премʼєра фільму «2000 метрів до Андріївки» відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях.

З 28 серпня стрічка виходить в український прокат.