На Хмельниччині вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача: двоє військових загинули

На Хмельниччині під час відбиття російської атаки загинули двоє військових, ще один дістав поранень. Усе через те, що біля них вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.

Про це Укрінформу повідомила речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

За даними слідства, інцидент стався 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької громади Кам’ʼянець-Подільського району. Під час виконання бойового завдання вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача, який використовували для боротьби з російськими БпЛА.

Двоє військовослужбовців загинули на місці, ще одного госпіталізували. Його життю наразі нічого не загрожує.

Слідчі вилучили пульти керування та засоби зв’язку, щоб встановити причини детонації. Попередньо справу кваліфікували як порушення правил поводження зі зброєю та небезпечними предметами, що призвело до загибелі людей.

Розслідування веде ДБР під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.