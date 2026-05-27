Росіяни вночі запустили по Україні 163 дрони. Під ударом були Чернігівщина і Дніпропетровщина

У ніч проти 27 травня російські війська атакували Україну 163 безпілотниками різних видів. Українська ППО знешкодила 150 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще вісім російських ударних БпЛА влучили у семи місцях, на чотирьох локаціях впали уламки.

Зокрема, під ударом був Чернігів — вночі там пролунало близько 15 вибухів. Також ціллю стали дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах, деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові. Пошкоджені складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка.

На Дніпропетровщині від російських атак постраждали шестеро людей, серед них — 17-річний хлопець. Під атакою були Нікопольський та Синельниківський райони.

Уже зранку війська РФ атакували цивільну автівку у Херсоні — постраждав 65-річний чоловік.