У США засудили асистента Метью Перрі у справі про смерть актора

Суд у Лос-Анджелесі засудив персонального асистента актора та зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі за причетність до смерті артиста.

Про це пише BBC.

60-річному Кеннету Івамасі присудили три роки та пʼять місяців увʼязнення. Також суд призначив йому два роки нагляду після звільнення і штраф у $10 тисяч. Він має зʼявитися до вʼязниці вже 17 липня.

За даними прокурорів, Івамаса робив Перрі інʼєкції кетаміну та разом із двома лікарями допомагав організовувати постачання препарату. При цьому асистент не мав медичної освіти.

28 жовтня 2023 року Івамаса ввів Перрі дозу кетаміну, а потім залишив актора займатися власними справами. Інʼєкція виявилась смертельною. Повернувшись, помічник знайшов Перрі мертвим у джакузі.

У серпні 2024 року Івамаса першим з пʼяти фігурантів визнав провину у змові з метою розповсюдження кетаміну, що призвело до смерті людини. Максимально йому загрожувало до 15 років у федеральній в’язниці США.